Goldman Sachs уходит из России

Финансовый конгломерат и второй инвестиционный банк в мире, с активами под управлением в 2,1 трлн долларов прекращает свои операции в России. Goldman Sachs стал первым крупным банком с Уолл-стрит, покинувшим страну в ответ на вторжение страны в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Goldman Sachs сворачивает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями. Мы сосредоточены на поддержке наших клиентов по всему миру в управлении или закрытии ранее существовавших обязательств на рынке и обеспечении благополучия наших сотрудников", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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