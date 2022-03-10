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Goldman Sachs йде з Росії

Автор: Олександр Білоус

Фінансовий конгломерат і другий інвестиційний банк у світі, з активами під управлінням в 2,1 трлн доларів припиняє свої операції в Росії. Goldman Sachs став першим великим банком з Уолл-стріт, який залишив країну у відповідь на вторгнення країни в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Goldman Sachs згортає свій бізнес в Росії відповідно до нормативних і ліцензійних вимог. Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті раніше існуючих зобов'язань на ринку і забезпеченні благополуччя наших співробітників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Goldman Sachs