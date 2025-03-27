Goldman Sachs чекає зростання ціни золота попри ризик, пов'язаний з Україною

Згідно з дослідницькою запискою, Goldman Sachs також підвищив свій прогнозний діапазон з 3100-3300 доларів до 3250-3520 доларів.

Банк повторює свою рекомендацію щодо довгострокової торгівлі золотом, але визнає дві потенційні події, які можуть запропонувати більш привабливі точки входу на ринок.

Першою подією стане потенційна мирна угода між Росією та Україною, яка може спровокувати тимчасовий спекулятивний продаж. Однак малоймовірно, що це матиме довгостроковий вплив на світовий попит або пропозицію золота, заявив банк.

Іншою подією може стати різкий розпродаж акцій, що спричиняє ліквідацію золота, обумовлену маржею. Однак очікується, що це буде недовгим, оскільки попит з боку центральних банків і біржових інвестиційних фондів (ETF) залишається незмінним.

Довгострокове зростання

Інвестиційний банк очікує, що великі азіатські центральні банки продовжать агресивні закупівлі золота протягом наступних трьох-шести років, прагнучи досягти прогнозованих цільових показників золотого запасу.

Банк підвищив прогнози попиту з боку центральних банків до 70 тонн на місяць з 50 тонн раніше на тлі зростаючої невизначеності щодо політики США та очікувань того, що Китай може продовжувати закупівлі швидкими темпами ще протягом трьох-шести років.

"Що стосується золотих ETF, наші американські економісти, як і раніше, очікують двох скорочень ставки ФРС на 25 базисних пунктів (базисних пунктів) у 2025 році та одного додаткового скорочення в першій половині 2026 року, що підкріплює наш базовий рівень припливу коштів у ETF", - заявили в Goldman Sachs.

Goldman Sachs бачить два потенційні ризики для ETF: викликаний рецесією цикл скорочень ФРС, який призведе до підвищення цін на золото до кінця 2025 року до 3410 доларів за унцію, і зрослий попит інвесторів на золото як на інструмент хеджування, що призведе до зниження активів ETF до рівня пандемії і підтримання цін на рівні 3680 доларів за унцію до кінця 2025 року.