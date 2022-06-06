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"Голден Стэйт" разгромной победой над "Бостоном" сравнял счет в финале НБА

twitter.com/warriors
Автор: Антон Федорцив

Второй поединок финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации завершился домашней победой "Голден Стэйт Уорриорз" над "Бостон Селтикс" (107:88). Калифорнийцы сравняли счет в финале – 1:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, финал, 2-й матч

"Голден Стэйт" – "Бостон" – 107:88 (31:30, 21:20, 35:14, 20:24)

В первые две четверти команды шли ровно. Обе 12-минутки "Уорриорз" смогли завершить лишь с минимальным преимуществом над бостонцами (31:30 и 21:20 соответственно).

Ключевой стала третья четверть. "Голден Стэйт" фактически смял соперника, обеспечив дополнительные +21 очко для своего преимущества. Даже успех "Селтикс" в финальной четверти не изменил положение команд. "Уорриорз" завоевали комфортное преимущество и сравняли счет в финальной серии.

Главным героем хозяев стал Стеф Карри. Плеймейкер калифорнийцев набрал 29 пунктов, отдал 4 передачи и сделал 6 подборов. В свою очередь форвард "Бостона" Джейсон Тейтум оформил 28 очков, 3 передачи и 6 подборов.

Итак, в серии до четырех побед пока счет ничейный (1:1). Третий финальный матч состоится 9 июня в Бостоне.

К слову, ФБУ досрочно завершила сезон во всех баскетбольных лигах Украины.

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