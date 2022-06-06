"Голден Стейт" розгромною перемогою над "Бостоном" зрівняв рахунок у фіналі НБА

НБА, плей-офф, фінал, 2-й матч

"Голден Стейт" – "Бостон" – 107:88 (31:30, 21:20, 35:14, 20:24)

Упродовж перших двох чвертей команди йшли рівно. Обидві 12-хвилинки "Ворріорз" змогли завершити лише з мінімальною перевагою над бостонцями (31:30 і 21:20 відповідно).

Ключовою стала третя чверть. "Голден Стейт" фактично зім'яв суперника, забезпечивши додаткові +21 очко для своєї переваги. Навіть успіх "Селтікс" у фінальній чверті не змінив становище команд. "Ворріорз" здобули комфортну перевагу та зрівняли рахунок у фінальній серії.

Головний героєм господарів став Стеф Каррі. Плеймейкер каліфорнійців набрав 29 пунктів, віддав 4 передачі та зробив 6 підбирань. Натомість форвард "Бостона" Джейсон Тейтум оформив 28 очок, 3 передачі та 6 підбирань.

Отже, в серії до чотирьох перемог наразі рахунок нічийний (1:1). Третій фінальний матч відбудеться 9 червня у Бостоні.