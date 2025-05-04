Гол Довбика вивів "Рому" в зону Ліги чемпіонів: "вовки" продовжили унікальну серію

Італія, Серія А, 35-й тур

"Рома" – "Фіорентина" – 1:0

Гол: Довбик, 45+5

"Дві башти" Раньєрі

Римляни зустрічалися з одним із конкурентів у боротьбі за зону єврокубків. "Вовки" перед матчем йшли шостими з 60-ма очками в активі, "фіалки" – восьмими з 59-ма пунктами.

Наставник "Роми" Клаудіо Раньєрі знову, як і в переможному матчі з "Інтером", зробив ставку на "дві башти" – силових форвардів: українця Довбика та узбека Шомуродова. І це знову спрацювало.

За відсутності травмованого Дібали, попереду у "Роми" з перших хвилин діяла агресивна трійка: Суле – Довбик – Шомуродов. Для "Фіорентини" це стало справжньою проблемою.

Ювілейна дія Довбика

Майже весь перший тайм суперникам вдавалось утримувати атакувальний кулак столичної команди, але в компенсований час концентрація підвела.

На 45+5 хвилині, коли доданий арбітром час навіть було вичерпано, "Рома" отримала можливість виконати кутовий. М'яч не з першої спробу був доставлений у штрафний, але там знали, що з ним робити. Шомуродов не став завдавати удару з неідеального положення, а головою відпасував на Довбика. Українець підлаштувався під цю передачу і також головою, виконав гольовий удар.

Цей гол, що так і залишився єдиним у матчі, став 12-м для Довбика у Серії А та 17-м за "Рому"– у всіх турнірах. А разом з трьома результативними пасами вони склали ювілейну, 20-ту результативну дію українського нападника в складі "вовків".

У звітному матчі вітчизняний форвард провів на полі 77 хвилин, після чого був замінений.

Унікальна серія та зона Ліги чемпіонів

"Рома" виграла в Серії А третій поєдинок поспіль. А також довела свою унікальну серію без поразок до 19-ти поєдинків. Востаннє команда Раньері в чемпіонаті йшла з поля переможеною ще в грудні минулого року.

Перемога ж над "Фіорентиною" винесла "Рому" на четверте місце. Довбик і партнери, після катастрофічно невдалого старту сезону, піднялися в таблиці в зону прямого потрапляння в Лігу чемпіонів.