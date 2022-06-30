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ГОКи закрываются из-за проблем с логистикой и высокой стоимости ресурсов, - эксперт

Фото: ГОКи закрываются из-за проблем с логистикой и высокой стоимости ресурсов (gmk.center)
Автор: Артем Горовенко

Из-за узких железнодорожных переходов на западном направлении украинская продукция месяцами скапливается на границе и не может попасть к заказчикам. Поставки металлургического сырья стали убыточными, что, в свою очередь, и привело к закрытию ГОКов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного аналитика ГМК Центра Андрея Тарасенко.

"Такая ситуация не имела прецедентов! Средняя загрузка мощностей останавливаемых ГОКов в июне была и так низкой - 30%. При этом резкий разворот цен на рынке в середине июня сделал поставки убыточными. Далее снижать загрузку уже возможности не было", - поясняет эксперт.

По его словам, сегодня цена на ЖРС в Китае сохраняется на уровне $115-120 за тонну, и несколько лет назад такая стоимость позволяла предприятиям успешно работать. Но из-за высокой инфляции в 2021 г. себестоимость ЖРС выросла на 30%.

"В этом же году рост цен на энергоносители привел к дополнительному росту себестоимости еще на 30%. К этому добавляются сложности с логистикой в военное время и связанные с этим расходы: на пограничных переходах составы простаивают месяцами. Усугубила ситуацию непродуманная регуляторная политика, когда ставки ренты на добычу железной руды повышались два раза за два года. В итоге целая успешно работавшая отрасль стала убыточной", - резюмировал Тарасенко.

Как известно, группа "Метинвест" объявила о приостановке добычи на Южном, Ингулецком и Северном горно-обогатительных комбинатах: первые два приостановят с 1 июля, а СевГОК - с середины июля.

Также с 1 июля мощности "Каметстали" сократят до одной домны. Из горно-обогатительных комбинатов продолжит работать только ЦГОК, но с уменьшением мощности.

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