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ГЗК закриваються через проблеми з логістикою і високу вартість ресурсів, - експерт

Фото: ГЗК закриваються через проблеми з логістикою і високу вартість ресурсів (gmk.center)
Автор: Артем Горовенко

Через вузькі залізничні переходи на західному напрямку українська продукція місяцями накопичується на кордоні й не може потрапити до замовників. Поставки металургійної сировини стали збитковими, що, своєю чергою, і призвело до закриття ГЗК в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного аналітика ГМК Центру Андрія Тарасенка.

"Така ситуація не мала прецедентів! Середнє завантаження потужностей зупиняються ГЗК в червні була і так низькою-30%. При цьому різкий розворот цін на ринку в середині червня зробив поставки збитковими. Далі знижувати завантаження вже можливості не було", - пояснює експерт.

За його словами, сьогодні ціна на ЗРС в Китаї зберігається на рівні $115-120 за тонну, і кілька років тому така вартість дозволяла підприємствам успішно працювати. Але через високу інфляцію у 2021 р. собівартість ЗРС зросла на 30%.

"У цьому ж році зростання цін на енергоносії призвело до додаткового зростання собівартості ще на 30%. До цього додаються складнощі з логістикою у воєнний час і пов'язані з цим витрати: на прикордонних переходах склади простоюють місяцями. Погіршила ситуацію непродумана Регуляторна політика, коли ставки ренти на видобуток залізної руди підвищувалися два рази за два роки. У підсумку ціла успішно працювала галузь стала збитковою", - резюмував Тарасенко.

Як відомо, група "Метінвест" оголосила про припинення видобутку на південному, Інгулецькому і північному гірничо-збагачувальних комбінатах: перші два призупинять з 1 липня, а ПівнГЗК - з середини липня.

Також з 1 липня потужності "Каметсталі" скоротять до однієї домни. З гірничо-збагачувальних комбінатів продовжить працювати тільки ЦГЗК, але зі зменшенням потужності.

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