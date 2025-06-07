Вперше за понад 40 років. Чим унікальні фінали "Ролан Гаррос"-2025: прогнози та де дивитися

У вирішальних матчах Відкритого чемпіонату Франції-2025 в жіночому та чоловічому одиночних розрядах зіграють один проти одного перші та другі ракетки світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру .

Особливість фіналів

У жіночому одиночному розряді титул розіграють перший номер світового рейтингу – "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко та її головна переслідувачка – американка Коко Гофф.

У турнірі чоловіків лідеру світового тенісу – Янніку Сіннеру з Італії протистоятиме другий номер рейтингу АТР – іспанець Карлос Алькарас.

За даними Opta Ace, протистояння лідерів рейтингів одразу в двох головних фіналах відбудеться в Парижі вперше з 1984 року.

Тоді, 41 рік тому, у чоловіків американець Джон Макінрой грав проти Івана Лендла з Чехословаччини. Протистояння завершилось перемогою другої ракетки світу – Лендла.

А в жінок суперничали дві представниці США – Мартіна Навратілова та Кріс Еверт. Титул виграла лідер рейтингу – Навратілова.

Взагалі ж на "мейджорах" востаннє таке було на US Open-2013. Тоді перший номер АТР – серб Новак Джоковіч поступився другому в світі – іспанцю Рафаелю Надалю. А лідерка рейтингу WTA Серена Вільямс здолала другу ракетку – Вікторію Азаренко з Білорусі.

Коли відбудуться фінальні ігри

Соболенко та Гофф розіграють жіночій титул вже сьогодні, 7 червня. Початок фінального матчу – о 16:00 за київським часом.

Тенісистки грали між собою десять разів, поки рахунок – 5:5. Востаннє суперниці перетиналися у фіналі турніру в Мадриді, трохи більше місяця тому. Гра завершилася перемогою Соболенко – 7:6, 6:3. На ґрунтовому покритті лідерки світового тенісу грали двічі. Наразі тут рівність – 1:1.

Сіннер та Алькарас зійдуться на корті 8 червня, також – о 16:00 за київським часом.

Раніше вони грали між собою 11 разів, рахунок – 7:4 на користь іспанця. Він же лідирує в очних матчах на ґрунті – 2:1. Останнє протистояння лідерів також завершилося успіхом Алькараса: у фіналі недавнього "Мастерса" в Римі він переміг – 7:6, 6:1. Зазначимо, що італієць вперше зіграє в фіналі паризького "мейджора".

Хто фаворити вирішальних поєдинків

У жінок аналітики букмекерських контор віддають явну перевагу Соболенко. Коефіцієнт на її успіх – в діапазоні 1,42-1,47. Показники на перемогу Гофф – 2,85-3,00.

У чоловіків шанси майже рівні, але трохи вищі в Алькараса. На його успіх дають коефіцієнт – 1,87, на Сіннера – 1,93.

Де дивитися "Ролан Гаррос"

Відкритий чемпіонат Франції-2025 транслюється на каналах Eurosport з українською коментаторською доріжкою від MEGOGO.

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