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Годжес про критиків контрнаступу ЗСУ: їм має бути соромно

Фото: екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Екскомандувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що критика українського контрнаступу, це непрофесійні і марні заяви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Годжес зазначив, що українським воїнам доводиться наступати без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.

Зі слів американського військового, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО.

"Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою”, – наголосив Бен Годжес.

Генерал додав, що тим, хто за 8 тисяч кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе.

Контрнаступ ЗСУ

На початку червня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України і за цей час звільнили близько десяти населених пунктів та 260 кв. м території. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що дасть більше можливостей для знищення окупантів.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські захисники зможуть досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву. 

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Бен ХоджесВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ