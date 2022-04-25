В годовщину чернобыльской катастрофы: глава МАГАТЭ завтра посетит ЧАЭС
Группа экспертов МАГАТЭ по ядерной и физической безопасности под руководством главы Рафаэля Гросси планирует прибыть в Чернобыль 26 апреля. Планируются дополнительные миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МАГАТЭ в Twitter.
Отмечается, что цель визита МАГАТЭ на Чернобыльскую атомную электростанцию, которая 5 недель находилась под российской оккупацией - доставить оборудование, провести радиологические оценки и восстановить системы мониторинга гарантий.
"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первоочередное значение для нашей деятельности по поддержке Украины, поскольку агентство стремится восстановить регуляторный контроль над АЭС и обеспечить ее безопасную и надежную эксплуатацию", - сказал Гросси.
По его словам, в ближайшие недели запланированы дополнительные миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты в Украине.
Напомним, что Украина пригласила в МАГАТЭ "полный список оборудования", которое ей необходимо для эксплуатации атомных электростанций во время войны с Россией. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что список включает в себя устройства для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы.
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