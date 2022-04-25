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У роковини Чорнобильської катастрофи: глава МАГАТЕ завтра відвідає ЧАЕС

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Україна, Понеділок 25 квітня 2022 17:24
У роковини Чорнобильської катастрофи: глава МАГАТЕ завтра відвідає ЧАЕС Фото: Гендиректор МАГАТЕ 26 квітня відвідає ЧАЕС (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Група експертів МАГАТЕ з ядерної та фізичної безпеки під керівництвом глави Рафаеля Гроссі планує прибути в Чорнобиль 26 квітня. Плануються додаткові місії МАГАТЕ на цей та інші ядерні об'єкти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис МАГАТЕ у Twitter.

Зазначається, що мета візиту МАГАТЕ на Чорнобильську атомну електростанцію, яка 5 тижнів перебувала під російською окупацією - доставити обладнання, провести радіологічні оцінки та відновити системи моніторингу гарантій.

"Присутність МАГАТЕ у Чорнобилі матиме першочергове значення для нашої діяльності з підтримки України, оскільки агентство прагне відновити регуляторний контроль над АЕС та забезпечити її безпечну та надійну експлуатацію", - сказав Гроссі.

За його словами, найближчими тижнями заплановані додаткові місії МАГАТЕ на цей та інші ядерні об'єкти в Україні.

Нагадаємо, що Україна запросила у МАГАТЕ "повний список обладнання", яке їй необхідно для експлуатації атомних електростанцій під час війни з Росією. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що список включає в себе пристрої для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп'ютерну допомогу, системи електропостачання та дизельні генератори.

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