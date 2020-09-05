Годовщина "Минска": США призвали Россию вывести оружие и военных из Украины

Фото: посольство США в Киеве (visaglobal.com.ua)

Соединенные Штаты в шестую годовщину подписания минских соглашений призывают Российскую Федерацию полностью выполнить свои обязательства. А именно вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет.

Об этом говорится в обращении Посольства США в Украине, опубликованном в Facebook.

Также США призывают Россию вернуть Украине полный контроль над международно признанными границами.

"Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 сентября 2014 года в Минске в здании "Президент-отеля" были подписаны первые минские соглашения представителями Украины, ОБСЕ и России.

Тогда стороны договорились, в частности, о немедленном двустороннем прекращении применения оружия, немедленном освобождении всех заложников и незаконно удерживаемых лиц и немедленном выводе незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Ранее сообщалось, что в ООН заявили, что минские соглашения остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе.

Также в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.