Річниця Євромайдану: Раді рекомендують дати оцінку режиму Януковича
Верховній раді рекомендують ухвалити заяву у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності. У цьому документі ВР має дати оцінку режиму президента Віктора Януковича.
Таку рекомендацію ухвалив комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Йдеться про постанову №2739. У комітеті звернули увагу, що Європейський суд уже дав оцінку цим подіям, тому важливо ухвалити постанову.
Цей документ включає позицію Ради щодо визначення Революції гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи; недопустимості зволікання із розслідуванням "справ Майдану"; важливості пам’яті про героїв Небесної сотні.
Також в ньому прописана позиція парламенту щодо неприпустимості узурпації влади; політична оцінка режиму Віктора Януковича; засудження протиправних дій окремих співробітників підрозділів міліції "Беркут", військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів, інших осіб під час Майдану; важливості мирних зібрань та неприпустимості сваволі.
Нагадаємо, у Верховній раді хочуть заслухати генерального прокурора Ірину Венедіктову. Народні депутати хочуть дізнатися про хід розслідування справ Майдану.
Як писало РБК-Україна, у кінці січня Європейський суд з прав людини виніс рішення у ряді справ щодо подій Революції гідності. У рішенні йдеться про численні порушення прав людини й відповідальність держави Україна за смерть протестуючих.