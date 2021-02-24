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Годовая выручка российского бизнеса Пинчука составила 250 млн рублей

Автор: РБК-Украина

Выручка компании "Интерпайп-М" (Москва, РФ) за последний отчетный год, 2019-й, составила 249,8 млн рублей.

Об этом свидетельствуют данные налоговой отчетности "Интерпайп-М", поданной в Федеральную налоговую службу РФ.

Прибыль российского подразделения "Интерпайпа" до налогообложения в 2019 году сократилась до 75,8 млн рублей.

Чистая прибыль сократилась до 27,8 млн рублей. Годом ранее российское подразделение "Интерпайпа" получило в РФ чистую прибыль 579 млн рублей.

В 2019 году "Интерпайп-М" увеличил уплату НДС на 22% до 68 млн рублей.

Представительство "Интерпайп" зарегистрировано в 2005 году в Москве.

До 2014 года ежегодная выручка компании колебалась в пределах 11-15 млрд рублей.

В 2015 году доход российского бизнеса Пинчука упал до 5 млрд рублей, однако в 2016-2018 гг. выручка вернулась на уровень в 10 млрд рублей в год.

Суммарно с 2014 по 2019 гг. "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука заработал в России 1,25 млрд рублей чистой прибыли, уплатив за этот период 345 млн рублей налога на прибыль и 222 млн НДС. (суммарно 569 млн рублей).

Напомним, компания "Интерпайп" Виктора Пинчука является монопольным производителем трубной продукции для нефтегазовой промышленности и колес для железной дороги в Украине.

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Новости Украины Виктор ПинчукИнтерпайпРоссийская ФедерацияНалоги
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