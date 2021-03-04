Годовая цена на газ для населения: Шмыгаль назвал условия

Как отметил Шмыгаль, философия правительства - это рынок газа. При этом на рынке не должно быть перекосов и монополизации.

"Мы активно двигаемся к конкурентному рынку газа", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что население не должно каждый месяц следить за ценой газа.

"Я не хочу каждый месяц иметь стресс, будет цена 12 гривен, 15 гривен или 20 гривен. Хватит ли мне зарплаты, чтобы погасить счет за газ", - сказал он.

"Поэтому мы вводим годовой продукт. Это абсолютной рыночный продукт. Согласно форвардным контрактам поставщики газа видят, какой будет цена по году. Это дает возможность сглаживать пики зимние, самые дорогие. Но, конечно, самая дешевая цена газа летом. Но по 2000 гривен газ летом не будет. Очевидно, что при годовом продукте цена целый год будет одинаковая", - добавил он.