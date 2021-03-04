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Річна ціна на газ для населення: Шмигаль назвав умови

Автор: Олександр Білоус

В Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення. Вартість газу буде прогнозованою.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції, яка транслювалася на каналі в Youtube.

Як зазначив Шмигаль, філософія уряду - це ринок газу. При цьому на ринку не повинно бути перекосів і монополізації.

"Ми активно рухаємося до конкурентного ринку газу", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що населення не повинно кожен місяць стежити за ціною газу.

"Я не хочу кожен місяць мати стрес, буде ціна 12 гривень, 15 гривень або 20 гривень. Чи вистачить мені зарплати, щоб сплатити рахунок за газ", - сказав він.

"Тому ми вводимо річний продукт. Це абсолютної ринковий продукт. Згідно з форвардними контрактами постачальники газу бачать, якою буде ціна по року. Це дає можливість згладжувати піки зимові, найдорожчі. Але, звичайно, найдешевша ціна газу влітку. Але по 2000 гривень газ літа не буде. Очевидно, що при річному продукті ціна цілий рік буде однакова", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

У той же час, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнигазЦіна на газ
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