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За годину мінус 20 штурмовиків. Нацгвардійці показали знищення росіян у Харківській області

Ілюстративне фото: українські військові дронами ліквідували росіян у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Національної гвардії України ліквідували групу російських штурмовиків у Харківській області, що складалася з 20 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію у Telegram.

Як зазначили у Нацгвардії, групу штурмовиків РФ ліквідували бійці 2 окремого загону Центру спецпризначення "Омега".

"Використовуючи FPV та дрони-бомбери, за годину було ліквідовано групу з 20 штурмовиків", - сказано в повідомленні.

У Нацгвардії уточнили, що судячи зі спорядження та тактики дій, ворожа група була підготовлена.

Наступ у Харківській області

Нагадаємо, російські окупанти задіяли десятки тисяч солдатів для наступу на Харківську область з півночі. Станом на сьогодні у регіоні продовжуються активні бойові дії.

За даними Генштабу ЗСУ, українським захисникам вдалося частково витіснити ворога з прикордонного міста Вовчанськ.

Прикордонні території продовжують перебувати у "сірій зоні".

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