За годину мінус 20 штурмовиків. Нацгвардійці показали знищення росіян у Харківській області

Наступ у Харківській області

Нагадаємо, російські окупанти задіяли десятки тисяч солдатів для наступу на Харківську область з півночі. Станом на сьогодні у регіоні продовжуються активні бойові дії.

За даними Генштабу ЗСУ, українським захисникам вдалося частково витіснити ворога з прикордонного міста Вовчанськ.

Прикордонні території продовжують перебувати у "сірій зоні".

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