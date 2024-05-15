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За час минус 20 штурмовиков. Нацгвардейцы показали уничтожение россиян в Харьковской области

Иллюстративное фото: украинские военные дронами ликвидировали россиян в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Национальной гвардии Украины ликвидировали группу российских штурмовиков в Харьковской области, которая состояла из 20 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию в Telegram.

Как отметили в Нацгвардии, группу штурмовиков РФ ликвидировали бойцы 2 отдельного отряда Центра спецназначения "Омега". 

 

"Используя FPV и дроны-бомберы, за час была ликвидирована группа из 20 штурмовиков", - сказано в сообщении. 

В Нацгвардии уточнили, что судя по снаряжению и тактике действий, вражеская группа была подготовлена. 

Наступление в Харьковской области

Напомним, российские оккупанты задействовали десятки тысяч солдат для наступления на Харьковскую область с севера. По состоянию на сейчас в регионе продолжаются активные боевые действия.

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинским защитникам удалось частично вытеснить врага из пограничного города Волчанск.

Пограничные территории продолжают находиться в "серой зоне".

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