За час минус 20 штурмовиков. Нацгвардейцы показали уничтожение россиян в Харьковской области

Наступление в Харьковской области

Напомним, российские оккупанты задействовали десятки тысяч солдат для наступления на Харьковскую область с севера. По состоянию на сейчас в регионе продолжаются активные боевые действия.

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинским защитникам удалось частично вытеснить врага из пограничного города Волчанск.

Пограничные территории продолжают находиться в "серой зоне".

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