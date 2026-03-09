Годинники переводимо вже в березні: точна дата та куди крутити стрілки

Україна готується до чергового переходу на літній час у 2026 році. Попри спроби скасувати сезонне переведення стрілок, відповідний закон досі не набув чинності, тож наприкінці березня українці знову змінять графік сну.
РБК-Україна розповідає, коли і куди мають перевести стрілки годинників українці.
Головне:
Перехід на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю, 29 березня. О 03:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину вперед.
Це означає, що цієї ночі українці спатимуть на годину менше. Більшість сучасних гаджетів (смартфони, комп'ютери, смартгодинники) змінять час автоматично, проте механічні пристрої доведеться налаштувати вручну.
Ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який мав закріпити зимовий час (GMT+2) як постійний для всієї території України. Однак документ досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Оскільки закон не набув чинності, сезонні зміни часу залишаються обов'язковими.
Наступне повернення на зимовий час заплановане на 25 жовтня 2026 року.
Близько 85% території країни розташовані у другому часовому поясі. Проте географічні особливості створюють певні розбіжності:
Через це у найзахідніших та найсхідніших точках України різниця з астрономічним часом може перевищувати одну годину.
Раніше РБК-Україна розповідало, як підготуватися до переходу на літній час. Фахівці радять заздалегідь змінювати режим сну, обмежити кофеїн, більше перебувати на ранковому світлі та скоригувати вечірні звички, щоб легше адаптуватися до зміни часу.
Також ми писали, як переведення годинників може впливати на психічний стан людей. Лікар пояснює, що зміна часу іноді викликає втому, тривожність або загострення хронічних хвороб, але через стреси війни українці стали легше переносити такі зміни.