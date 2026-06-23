За задумом, годинник, де столітня стрілка рухається майже непомітно, а механічна зозуля вилітатиме лише один раз на тисячу років, має змусити людство думати про довгострокові наслідки своєї діяльності та екологічну відповідальність.

Концепція та точність механізму

Техаський гігант стане одним із найменш точних приладів на планеті. Щодня опівдні він самостійно коригуватиметься за сонцем, тому максимальна похибка становитиме не більше 12 годин.

Філософ Грем А. Форбс зазначає, що з практичної точки зору цей механізм є абсолютно марним: він не допоможе координувати потяги, як це робив годинник за Гринвічем у дев'ятнадцятому столітті, і не замінить системи GPS.

Головна цінність об'єкта полягає виключно у його символізмі. Проте аналітики попереджають, що спроба зазирнути на 10 тисячоліть уперед може мати зворотний психологічний ефект.

Пастка наддовгого планування

Чимало експертів скептично ставляться до ідеї мислення масштабами тисячоліть, згадуючи відомий афоризм економіста Джона Мейнарда Кейнса: "У довгостроковій перспективі всі ми мертві".

"Перехід на тисячолітні масштаби повністю вириває людину з контексту її цивілізації та особистого життя, де поняття цінностей взагалі має сенс", - кажуть дослідники.

Існує дві головні загрози такого надприродного масштабування:

Ефект нігілізму та байдужості: філософ Томас Нагель зауважував, що сприйняття себе як тимчасової органічної бульбашки в універсальному космічному супі породжує апатію до актуальних проблем.

Параліч відповідальності: перед обличчям вічності залізниці, країни та соціальні інститути втрачають будь-яку значущість. Своєю чергою, це веде до бездіяльності, а не до прояву турботи.

Фахівці радять триматися середньострокових орієнтирів, адже навіть найстаріші університети Кембриджа чи європейські монархії існують менше тисячі років і не могли б стати свідками першого виходу символічної зозулі з техаського годинника Безоса.