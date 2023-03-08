Година на виконання. Опозиція Грузії висунула владі ультиматум щодо скандальних законів

Лідер грузинської опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе оголосив ультиматум владі. Вона має відкликати скандальні законопроекти про "іноагентів" і звільнити затриманих учасників протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Georgian Public Broadcasting .

"Я хотів би попросити Венеціанську комісію дати юридичний висновок щодо законопроектів, що додаються до цього листа. Пані президент! Ми сподіваємося на нашу співпрацю щодо цього питання", - сказано в листі.

При цьому голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі вже надіслав листа президенту Венеціанської комісії Клер Базі-Малорі з проханням розглянути законопроекти про "іноагентів".

За інформацією телеканалу, Вашадзе також додав, що наступні кроки та вимоги будуть оголошені найближчим часом.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, грузинський парламент підтримав у першому читанні скандальний законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Ініціативою пропонується визнати "агентами іноземного впливу" ЗМІ та громадські організації, які фінансуються з-за кордону.

Після цього до парламенту у Тбілісі почали масово виходити протестувальники проти такого скандального рішення.

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