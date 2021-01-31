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После почти года запрета: МАУ возобновляет рейсы в Тбилиси

Автор: Даша Харченко

Компания "Международные авиалинии Украины" возобновляет авиарейсы в грузинскую столицу Тбилиси 31 января. Авиасообщение было приостановлено в конце марта.

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Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Речь идет также об обеспечении международного трафика перевозчика дополнительными удобными соединениями в Киеве.

Компания будет выполнять полеты дважды в неделю. Из Киева самолет будет вылетать по пятницам и воскресеньям, в обратном направлении - по субботам и понедельникам.

Напомним, Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будет восстановлено регулярное авиасообщение. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Отметим, Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в марте прошлого года, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. С лета началось возобновление регулярных полетов, но из-за ухудшения ситуации запрет был продолжен.

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Новости Украины Международные авиалинии УкраиныГрузияТбилиси