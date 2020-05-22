Год войны Зеленского. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Что удалось и не удалось сделать Владимиру Зеленскому за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам – с террористами? Состоятся ли выборы в октябре в Донецке и Луганске?
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”;
Сергей Рахманин, глава фракции партии “Голос;
Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;
Надежда Савченко, герой Украины, узник Кремля;
Роман Сущенко, корреспондент информационного агентства “Укринформ”, узник Кремля;
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”;
Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания “Strana.ua”;
Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства “Интерфакс-Украина”;
Игорь Чубайс, доктор философских наук.
Они говорят, а решает народ.