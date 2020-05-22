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Год войны Зеленского. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     22.05.2020 - 10:14
Год войны Зеленского. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Что удалось и не удалось сделать Владимиру Зеленскому за первый год своего президентства? Нужно ли стране разговаривать с врагами, а журналистам – с террористами? Состоятся ли выборы в октябре в Донецке и Луганске?

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции “Европейская Солидарность”;

Сергей Рахманин, глава фракции партии “Голос;

Андрей Билецкий, лидер партии “Национальный корпус”;

Надежда Савченко, герой Украины, узник Кремля;

Роман Сущенко, корреспондент информационного агентства “Укринформ”, узник Кремля;

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания “Гордон”;

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания “Strana.ua”;

Александр Мартыненко, генеральный директор информационного агентства “Интерфакс-Украина”;

Игорь Чубайс, доктор философских наук.

Они говорят, а решает народ.

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