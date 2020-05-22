Рік війни Зеленського. Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Що вдалося та не вдалося зробити Володимиру Зеленському за перший рік свого президентства? Чи потрібно країні розмовляти з ворогами, а журналістам – з терористами? Чи відбудуться в жовтні українські вибори у Донецьку та Луганську?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Ірина Верещук, народний депутат, “Слуга народу”;

Ірина Геращенко, співголова фракції “Європейська Солідарність”;

Сергій Рахманін, голова фракції партії “Голос";

Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;

Надія Савченко, герой України, в'язень Кремля;

Роман Сущенко, кореспондент інформаційного агентства “Укрінформ”, в'язень Кремля;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання “Гордон”;

Світлана Крюкова, заступник головного редактора інтернет-видання “Strana.ua”;

Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна”;

Ігор Чубайс, доктор філософських наук.

Вони говорять, а вирішує народ.