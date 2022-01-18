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За год работы завод RGC Production в Днепре изготовил около 800 ШГРП

Автор: Мария Тарарыева

В первый год работы нового завода RGC Production в Днепре объемы выпуска составили около 800 единиц промышленной крупногабаритной продукции (ШГРП, ВОГ) и почти 5 тысяч единиц бытовой малогабаритной продукции (мембранные ВОГ и ШГРПВ).

Об этом сообщает пресс-служба АО "Днепропетровскгаз".

В компании отметили, что в настоящее время на производстве трудоустроено более 130 человек. Линейка продукции предполагает выпуск шкафовых газорегуляторных пунктов, узлов учета газа, газовых фильтров. Данная продукция обеспечивает непрерывное и безопасное газоснабжение жилых и промышленных комплексов Днепра и других регионов Украины.

"Оборудование, изготовленное на заводе RGC Production, сертифицировано и отвечает всем международным стандартам качества. На каждом этапе осуществляется производственно-технический контроль производимой продукции, чтобы потребители голубого топлива были обеспечены стабильным и безопасным газоснабжением. Кроме того, работа завода в Днепре экологична – здесь установлено специальное оборудование, благодаря которому выбросы в атмосферу сведены к нулю", – отметил директор завода Дмитрий Рубель.

В настоящее время функционируют три завода RGC Production: во Львове, Днепре и Виннице. В компании отметили, что РГК активно увеличивает объем производства качественного отечественного оборудования и продолжает модернизировать газораспределительные системы современными элементами собственного производства.

"Заводы RGC Production – это несомненный лидер производства качественного оборудования для газораспределительных систем в Украине", - говорится в сообщении.

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Днепропетровская областьРГКГаз