За рік роботи завод RGC Production в Дніпрі виготовив близько 800 ШГРП

У компанії відзначили, що в даний час на виробництві працевлаштовано понад 130 осіб. Лінійка продукції передбачає випуск шафових газорегуляторних пунктів, вузлів обліку газу, газових фільтрів. Дана продукція забезпечує безперервне і безпечне газопостачання житлових і промислових комплексів Дніпра та інших регіонів України.

"Обладнання, виготовлене на заводі RGC Production, сертифіковане і відповідає всім міжнародним стандартам якості. На кожному етапі здійснюється виробничо-технічний контроль виробленої продукції, щоб споживачі блакитного палива були забезпечені стабільним і безпечним газопостачанням. Крім того, робота заводу в Дніпрі екологічна – тут встановлено спеціальне обладнання, завдяки якому викиди в атмосферу зведені до нуля", – зазначив директор заводу Дмитро Рубель.

В даний час функціонують три заводи RGC Production: у Львові, Дніпрі та Вінниці. У компанії відзначили, що РГК активно збільшує обсяг виробництва якісного вітчизняного обладнання і продовжує модернізувати газорозподільні системи сучасними елементами власного виробництва.

"Заводи RGC Production - це безсумнівний лідер виробництва якісного обладнання для газорозподільних систем в Україні", - йдеться в повідомленні.