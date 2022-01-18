RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

За рік роботи завод RGC Production в Дніпрі виготовив близько 800 ШГРП

Автор: Марія Тарариєва

У перший рік роботи нового заводу RGC Production в Дніпрі обсяги випуску склали близько 800 одиниць промислової великогабаритної продукції (ШГРП, ВОГ) і майже 5 тисяч одиниць побутової малогабаритної продукції (мембранні ВОГ і ШГРПВ).

Про це повідомляє прес-служба АТ"Дніпропетровськгаз".

У компанії відзначили, що в даний час на виробництві працевлаштовано понад 130 осіб. Лінійка продукції передбачає випуск шафових газорегуляторних пунктів, вузлів обліку газу, газових фільтрів. Дана продукція забезпечує безперервне і безпечне газопостачання житлових і промислових комплексів Дніпра та інших регіонів України.

"Обладнання, виготовлене на заводі RGC Production, сертифіковане і відповідає всім міжнародним стандартам якості. На кожному етапі здійснюється виробничо-технічний контроль виробленої продукції, щоб споживачі блакитного палива були забезпечені стабільним і безпечним газопостачанням. Крім того, робота заводу в Дніпрі екологічна – тут встановлено спеціальне обладнання, завдяки якому викиди в атмосферу зведені до нуля", – зазначив директор заводу Дмитро Рубель.

В даний час функціонують три заводи RGC Production: у Львові, Дніпрі та Вінниці. У компанії відзначили, що РГК активно збільшує обсяг виробництва якісного вітчизняного обладнання і продовжує модернізувати газорозподільні системи сучасними елементами власного виробництва.

"Заводи RGC Production - це безсумнівний лідер виробництва якісного обладнання для газорозподільних систем в Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьРГКГаз