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В год около 1 млрд грн можно реинвестировать в энергоэффективность, - Гура

Киев, Вторник 01 сентября 2020 17:45
В год около 1 млрд грн можно реинвестировать в энергоэффективность, - Гура
Фото: Минэнерго (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности и международными партнерами разработали соответствующий законопроект

Почти 1 млрд грн от налога на выбросы СО2 могут быть инвестированы в энергомодернизацию предприятий, что повысит их энергоэффективность.

Об этом написал в.и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура в колонке для "Экономической правды".

По его словам, Минэнерго совместно с Госэнергоэффективности и международными партнерами разработали законопроект, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс, благодаря которым средства с налога на выбросы СО2 будут направлены не в общий фонд бюджета, а на повышение энергоэффективности предприятий. То есть они будут иметь целевое назначение и будут использоваться для энергомодернизации предприятий.

Законопроектом предлагается создать Государственный фонд энергоэффективной модернизации предприятий, который сможет: аккумулировать поступления с налога на выбросы СО2, а это почти 1 млрд грн, и предоставлять софинансирование на энергоэффективные проекты, например, компенсацию части кредитов предприятиям на закупку энергоэффективного оборудования.

По мнению Гуры, Фонд станет надежным и постоянным источником средств на энергоэффективность. Кроме того, будет обеспечена непрерывность финансирования, что даст возможность гарантировать предприятиям выплаты, когда модернизация выходит за временные рамки одного финансового года.

Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию затрат на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.

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