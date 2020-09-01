ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Щороку близько 1 млрд грн можна реінвестувати в енергоефективність, - Гура

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 17:45
Щороку близько 1 млрд грн можна реінвестувати в енергоефективність, - Гура
Фото: Міненерго (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міненерго спільно з Держенергоефективності та міжнародними партнерами розробили відповідний законопроект

Майже 1 млрд грн від податку на викиди СО2 можуть бути інвестовані в енергомодернізацію підприємств, що підвищить їх енергоефективність.

Про це написав т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура в колонці для "Економічної правди".

За його словами, Міненерго спільно з Держенергоефективності та міжнародними партнерами розробили законопроект, який передбачає зміни до Бюджетного кодексу, завдяки яким кошти з податку на викиди СО2 будуть спрямовані не у загальний фонд бюджету, а на підвищення енергоефективності підприємств. Тобто вони матимуть цільове призначення і будуть використовуватись для енергомодернізації підприємств.

Законопроектом пропонується створити Державний фонд енергоефективної модернізації підприємств, який зможе: акумулювати надходження з податку на викиди СО2, а це майже 1 млрд грн, та надавати співфінансування на енергоефективні проєкти, наприклад, компенсацію частини кредитів підприємствам на закупівлю енергоефективного обладнання.

На думку Гури, Фонд стане надійним та постійним джерелом коштів на енергоефективність. Окрім того, буде забезпечено безперервність фінансування, що дасть можливість гарантувати підприємствам виплати, коли модернізація виходить за часові межі одного фінансового року.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Водночас президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проекти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України МинэнергоэнергоэффективностьэкологияПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся