Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения

Весенний локдаун

3 марта 2020 в Черновцах был обнаружен первый случай инфицирования коронавирусом у приехавшего из-за рубежа мужчины. Из-за угрозы распространения заболевания на территории Украины уже 12 марта правительство объявило общенациональный карантин сроком на три недели.

Были отменены массовые мероприятия, закрылись учебные заведения, в т.ч. детские сады. Было приостановлено авиасообщение со странами, где наблюдалась вспышка COVID-19.

Спустя неделю число заболевших увеличилось, и карантинные меры ужесточили. С 17 марта въезд для иностранцев запретили, было отменено международное ж/д, авиа- и автобусное сообщение.

Ограничения коснулись движения транспорта внутри страны: были отменены все поезда и автобусы в междугородних и межобластных направлениях. В Киеве, Днепре, Харькове остановилось метро, перевозка пассажиров в общественном транспорте осуществлялось только по пропускам.

Фото: закрытие метро в Киеве (РБК-Украина)

Закрылись все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, заправок, банков. Не работали ТРЦ, кинотеатры, театры, продуктовые и непродовольственные рынки, спортзалы, салоны красоты. Кафе, бары, рестораны могли обслуживать клиентов только в режиме на вынос или адресной доставки.

Масочный режим и запрет на прогулки в парках

25 марта по всей территории страны начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Еще более жесткие ограничения Кабмин ввел с 6 апреля. В дополнение к действовавшим на тот момент запретам был установлен обязательный масочный режим в общественных местах и требование о наличии документов, удостоверяющих личность.

Были запрещены прогулки в парках, скверах, посещение спортивных и детских площадок. Также запрещалось перемещение по улицам группами более 2-х человек.

Фото: весной детские площадки были закрыты (РБК-Украина)

Лица возрастом от 60 лет должны были соблюдать режим самоизоляции. Такие же ограничения действовали для прибывающих из-за границы.

На въездах-выездах из областей действовал пропускной режим. На КПП проводили температурный скрининг всех водителей и пассажиров транспортных средств.

Как менялись ограничения

Ослабление ограничений началось через два месяца после объявления карантина. С 11 мая правительство сняло запрет на работу предприятий сферы торговли (непродовольственные магазины) и услуг (парикмахерские, салоны красоты). Разрешили прогулки в парках и других зонах отдыха, открылись летние площадки кафе и ресторанов.

22 мая стартовал очередной этап смягчения ограничений и был введен адаптивный карантин с локальными мерами для регионов. Возобновились пассажирские перевозки автотранспортом были разрешены религиозные мероприятия.

25 мая открылось метро и детские сады. В июне разрешили прием посетителей внутри кафе и ресторанов, начали работу спортзалы, заведения культуры. 15 июня открылись аэропорты.

С 22 июля в рамках адаптивного карантина правительство ввело 4 зоны по уровню заболеваемости. В "зеленой" зоне ограничения были минимальными, а "красный" уровень предусматривал жесткий локдаун с остановкой транспорта, закрытием школ, магазинов, ТРЦ и т.д.

Фото: в мае открылись летние площадки (РБК-Украина)

Карантин выходного дня

Осенью заболеваемость вновь начала расти, поэтому в Украине снова начал действовать общенациональный карантин.

С 14-го по 30 ноября ограничения усиливались в выходные дни. Запрещалась работа развлекательных и культурных заведений, ТРЦ, салонов красоты и спортзалов. Кафе и рестораны обслуживали клиентов только на вынос.

По итогам трех "карантинов выходного дня" в правительстве заявили о стабилизации заболеваемости и вернули общенациональные ограничения "оранжевой" зоны.

Динамика инфицирования действительно пошла на спад после ноябрьского антирекорда в 16294 случая. Так, к 13 декабря заболеваемость снизилась в среднем до 8-9 тысяч случаев ежедневно.

Новогодний локдаун

В новогоднюю ночь заведениям общепита разрешили продлить режим работы до 7 утра, однако действовал запрет на проведение банкетов и праздничных мероприятий.

Сразу после праздников карантин ужесточили. В правительстве объяснили это решение тем, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости после Нового года.

С 8-го по 25 января по всей территории Украины были запрещены культурно-массовые, религиозные мероприятия, рождественские ярмарки. Школьники и студенты учились дистанционно, но детсады работали в обычном режиме.

Были закрыты ТРЦ, непродовольственные магазины, спортзалы и бассейны, кинотеатры, театры, музеи. Общественный транспорт продолжил работать, но с ограничением по числу пассажиров. Заведения общепита обслуживали клиентов только на вынос.

После 25 января страна вернулась к общенациональным ограничениям, которые были до новогодних праздников.

Возврат к адаптивному карантину

С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин с делением на зоны в зависимости от эпидситуации. В "зеленой" зоне устанавливаются минимальные ограничения при заболеваемости ниже эпидпорога. Это так называемый контрольный уровень, к которому необходимо стремиться.

В "желтой" зоне разрешаются массовые мероприятия с ограничением - 1 человек на 4 кв.м, продолжается учебный процесс в очном формате, работают заведения общепита, магазины, рынки, ТРЦ, культурные заведения (при 50% заполненности), спортзалы, сферы услуг и красоты.

При этом остается обязательным соблюдение масочного режима, запрещаются плановые госпитализации, деятельность объектов размещения (кроме гостиниц), перевозки в общественном транспорте - только по числу мест для сидения.

"Оранжевая" зона не предусматривает ужесточение ограничений, но сигнализирует об ухудшении ситуации с коронавирусом.

Запреты "красной" зоны аналогичны ограничениям локдауна: запрещается прием посетителей в заведениях общепита, ТРЦ, кинотеатрах. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений (кроме детсадов и 1-4 классов школы).