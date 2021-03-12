Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження

Весняний локдаун

3 березня 2020 у Чернівцях було виявлено перший випадок інфікування коронавірусом у чоловіка, який приїхав з-за кордону. Через загрозу поширення захворювання на території України вже 12 березня уряд оголосив загальнонаціональний карантин терміном на три тижні.

Були скасовані масові заходи, закрилися навчальні заклади, в т.ч. дитячі садочки. Було припинено авіасполучення з країнами, де спостерігався спалах COVID-19.

Через тиждень кількість хворих збільшилася, і карантинні заходи посилили. З 17 березня в'їзд для іноземців заборонили, було скасовано міжнародне залізничне, авіа-і автобусне сполучення.

Обмеження торкнулися руху транспорту всередині країни: були скасовані всі поїзди і автобуси в міжміських і міжобласних напрямках. У Києві, Дніпрі, Харкові зупинилося метро, ​​перевезення пасажирів в громадському транспорті здійснювалося тільки за перепустками.

Фото: закриття метро в Києві (РБК-Україна)

Закрилися всі громадські заклади, крім продуктових магазинів, аптек, заправок, банків. Не працювали ТРЦ, кінотеатри, театри, продуктові та непродовольчі ринки, спортзали, салони краси. Кафе, бари, ресторани могли обслуговувати клієнтів тільки в режимі на винос або адресної доставки.

Масковий режим і заборона на прогулянки в парках

25 березня по всій території країни почав діяти режим надзвичайної ситуації. Ще більш жорсткі обмеження Кабмін ввів з 6 квітня. Додатково до діючих на той момент заборон був встановлений обов'язковий масковий режим в суспільних місцях і вимога про наявність документів, що засвідчують особу.

Були заборонені прогулянки в парках, скверах, відвідування спортивних і дитячих майданчиків. Також заборонялося переміщення вулицями групами більше 2-х осіб.

Фото: навесні дитячі майданчики були закриті (РБК-Україна)

Особи віком від 60 років повинні були дотримуватися режиму самоізоляції. Такі ж обмеження діяли для прибуваючих з-за кордону.

На в'їздах-виїздах з областей діяв пропускний режим. На КПП проводили температурний скринінг всіх водіїв і пасажирів транспортних засобів.

Як змінювалися обмеження

Ослаблення обмежень почалося через два місяці після оголошення карантину. З 11 травня уряд зняв заборону на роботу підприємств сфери торгівлі (непродовольчі магазини) і послуг (перукарні, салони краси). Дозволили прогулянки в парках та інших зонах відпочинку, відкрилися літні майданчики кафе і ресторанів.

22 травня стартував черговий етап пом'якшення обмежень і був введений адаптивний карантин з локальними заходами для регіонів. Відновилися пасажирські перевезення автотранспортом були дозволені релігійні заходи.

25 травня відкрилося метро і дитячі сади. У червні дозволили прийом відвідувачів всередині кафе і ресторанів, почали роботу спортзали, заклади культури. 15 червня відкрилися аеропорти.

З 22 липня в рамках адаптивного карантину уряд ввів 4 зони за рівнем захворюваності. У "зеленій" зоні обмеження були мінімальними, а "червоний" рівень передбачав жорсткий локдаун із зупинкою транспорту, закриттям шкіл, магазинів, ТРЦ і т.д.

Фото: в травні відкрилися літні майданчики (РБК-Україна)

Карантин вихідного дня

Восени захворюваність знову почала зростати, тому в Україні знову почав діяти загальнонаціональний карантин.

З 14-го по 30 листопада обмеження посилювалися у вихідні дні. Заборонялася робота розважальних і культурних закладів, ТРЦ, салонів краси і спортзалів. Кафе і ресторани обслуговували клієнтів тільки на винос.

За підсумками трьох "карантинів вихідного дня" в уряді заявили про стабілізацію захворюваності і повернули загальнонаціональні обмеження "помаранчевої" зони.

Динаміка інфікування дійсно пішла на спад після листопадового антирекорду в 16294 випадки. Так, до 13 грудня захворюваність знизилася в середньому до 8-9 тисяч випадків щодня.

Новорічний локдаун

У новорічну ніч закладам громадського харчування дозволили продовжити режим роботи до 7 ранку, однак діяла заборона на проведення банкетів і святкових заходів.

Відразу після свят карантин посилили. В уряді пояснили це рішення тим, щоб не допустити різкого зростання захворюваності після Нового року.

З 8-го по 25 січня по всій території України були заборонені культурно-масові, релігійні заходи, різдвяні ярмарки. Школярі та студенти вчилися дистанційно, але дитсадки працювали в звичайному режимі.

Були закриті ТРЦ, непродовольчі магазини, спортзали й басейни, кінотеатри, театри, музеї. Громадський транспорт продовжив працювати, але з обмеженням по числу пасажирів. Заклади громадського харчування обслуговували клієнтів тільки на винос.

Після 25 січня країна повернулася до загальнонаціональних обмежень, які були до новорічних свят.

Повернення до адаптивного карантину

З 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин із розподілом на зони в залежності від епідситуації. У "зеленій" зоні встановлюються мінімальні обмеження при захворюваності нижче епідпорогу. Це так званий контрольний рівень, до якого необхідно прагнути.

В "жовтій" зоні дозволяються масові заходи з обмеженням - 1 людина на 4 кв.м, триває навчальний процес в очному форматі, працюють заклади громадського харчування, магазини, ринки, ТРЦ, культурні заклади (при 50% заповненості), спортзали, сфери послуг і краси .

При цьому залишається обов'язковим дотримання маскового режиму, забороняються планові госпіталізації, діяльність об'єктів розміщення (крім готелів), перевезення в громадському транспорті - тільки за кількістю місць для сидіння.

"Помаранчева" зона не передбачає посилення обмежень, але сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом.

Заборони "червоної" зони аналогічні обмеженням локдауна: забороняється прийом відвідувачів в закладах громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрах. Також не дозволяється проведення масових заходів і відвідування освітніх установ (крім дитсадків і 1-4 класів школи).