Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження

Вже рік Україна живе в умовах карантину через пандемію коронавірусу. Звичний ритм життя населення змінився 12 березня 2020 року, коли уряд ввів по всій території країни жорсткі обмеження. Частина з них продовжує діяти і на даний момент - зараз Україна поділена на зони карантину.
Більш докладно про те, що змінилося за рік карантину - в матеріалі РБК-Україна.
3 березня 2020 у Чернівцях було виявлено перший випадок інфікування коронавірусом у чоловіка, який приїхав з-за кордону. Через загрозу поширення захворювання на території України вже 12 березня уряд оголосив загальнонаціональний карантин терміном на три тижні.
Були скасовані масові заходи, закрилися навчальні заклади, в т.ч. дитячі садочки. Було припинено авіасполучення з країнами, де спостерігався спалах COVID-19.
Через тиждень кількість хворих збільшилася, і карантинні заходи посилили. З 17 березня в'їзд для іноземців заборонили, було скасовано міжнародне залізничне, авіа-і автобусне сполучення.
Обмеження торкнулися руху транспорту всередині країни: були скасовані всі поїзди і автобуси в міжміських і міжобласних напрямках. У Києві, Дніпрі, Харкові зупинилося метро, перевезення пасажирів в громадському транспорті здійснювалося тільки за перепустками.
Закрилися всі громадські заклади, крім продуктових магазинів, аптек, заправок, банків. Не працювали ТРЦ, кінотеатри, театри, продуктові та непродовольчі ринки, спортзали, салони краси. Кафе, бари, ресторани могли обслуговувати клієнтів тільки в режимі на винос або адресної доставки.
25 березня по всій території країни почав діяти режим надзвичайної ситуації. Ще більш жорсткі обмеження Кабмін ввів з 6 квітня. Додатково до діючих на той момент заборон був встановлений обов'язковий масковий режим в суспільних місцях і вимога про наявність документів, що засвідчують особу.
Були заборонені прогулянки в парках, скверах, відвідування спортивних і дитячих майданчиків. Також заборонялося переміщення вулицями групами більше 2-х осіб.
Особи віком від 60 років повинні були дотримуватися режиму самоізоляції. Такі ж обмеження діяли для прибуваючих з-за кордону.
На в'їздах-виїздах з областей діяв пропускний режим. На КПП проводили температурний скринінг всіх водіїв і пасажирів транспортних засобів.
Ослаблення обмежень почалося через два місяці після оголошення карантину. З 11 травня уряд зняв заборону на роботу підприємств сфери торгівлі (непродовольчі магазини) і послуг (перукарні, салони краси). Дозволили прогулянки в парках та інших зонах відпочинку, відкрилися літні майданчики кафе і ресторанів.
22 травня стартував черговий етап пом'якшення обмежень і був введений адаптивний карантин з локальними заходами для регіонів. Відновилися пасажирські перевезення автотранспортом були дозволені релігійні заходи.
25 травня відкрилося метро і дитячі сади. У червні дозволили прийом відвідувачів всередині кафе і ресторанів, почали роботу спортзали, заклади культури. 15 червня відкрилися аеропорти.
З 22 липня в рамках адаптивного карантину уряд ввів 4 зони за рівнем захворюваності. У "зеленій" зоні обмеження були мінімальними, а "червоний" рівень передбачав жорсткий локдаун із зупинкою транспорту, закриттям шкіл, магазинів, ТРЦ і т.д.
Восени захворюваність знову почала зростати, тому в Україні знову почав діяти загальнонаціональний карантин.
З 14-го по 30 листопада обмеження посилювалися у вихідні дні. Заборонялася робота розважальних і культурних закладів, ТРЦ, салонів краси і спортзалів. Кафе і ресторани обслуговували клієнтів тільки на винос.
За підсумками трьох "карантинів вихідного дня" в уряді заявили про стабілізацію захворюваності і повернули загальнонаціональні обмеження "помаранчевої" зони.
Динаміка інфікування дійсно пішла на спад після листопадового антирекорду в 16294 випадки. Так, до 13 грудня захворюваність знизилася в середньому до 8-9 тисяч випадків щодня.
У новорічну ніч закладам громадського харчування дозволили продовжити режим роботи до 7 ранку, однак діяла заборона на проведення банкетів і святкових заходів.
Відразу після свят карантин посилили. В уряді пояснили це рішення тим, щоб не допустити різкого зростання захворюваності після Нового року.
З 8-го по 25 січня по всій території України були заборонені культурно-масові, релігійні заходи, різдвяні ярмарки. Школярі та студенти вчилися дистанційно, але дитсадки працювали в звичайному режимі.
Були закриті ТРЦ, непродовольчі магазини, спортзали й басейни, кінотеатри, театри, музеї. Громадський транспорт продовжив працювати, але з обмеженням по числу пасажирів. Заклади громадського харчування обслуговували клієнтів тільки на винос.
Після 25 січня країна повернулася до загальнонаціональних обмежень, які були до новорічних свят.
З 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин із розподілом на зони в залежності від епідситуації. У "зеленій" зоні встановлюються мінімальні обмеження при захворюваності нижче епідпорогу. Це так званий контрольний рівень, до якого необхідно прагнути.
В "жовтій" зоні дозволяються масові заходи з обмеженням - 1 людина на 4 кв.м, триває навчальний процес в очному форматі, працюють заклади громадського харчування, магазини, ринки, ТРЦ, культурні заклади (при 50% заповненості), спортзали, сфери послуг і краси .
При цьому залишається обов'язковим дотримання маскового режиму, забороняються планові госпіталізації, діяльність об'єктів розміщення (крім готелів), перевезення в громадському транспорті - тільки за кількістю місць для сидіння.
"Помаранчева" зона не передбачає посилення обмежень, але сигналізує про погіршення ситуації з коронавірусом.
Заборони "червоної" зони аналогічні обмеженням локдауна: забороняється прийом відвідувачів в закладах громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрах. Також не дозволяється проведення масових заходів і відвідування освітніх установ (крім дитсадків і 1-4 класів школи).
Раніше повідомлялося, що в Україні розширять допомогу безробітним на час карантину і на період інших надзвичайних ситуацій. Кабмін отримає право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю, її розмір, термін виплат.