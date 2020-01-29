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За год контакт-центр "Днепропетровскгаза" обработал 2 млн обращений

Новости » Энергетика     29.01.2020 - 18:01
За год контакт-центр "Днепропетровскгаза" обработал 2 млн обращений
Иллюстративное фото (УНИАН)

Чаще всего клиенты консультируются по состоянию лицевого счета и текущей задолженности за потребленный газ

За 2019 год операторы Контакт-центр АО "Днепропетровскгаз" обработали 2,1 млн обращений потребителей газа области. Об єтом сообщает пресс-служба компании.

"Клиенты могут получить дистанционный ответ на любой вопрос позвонив по телефону контакт-центра. Львиная доля обращений в контакт-центр АО "Днепропетровскгаз" - более 59% - о задолженности. Более 130 тыс. раз потребители обращались в контакт-центр для консультации по бумажным счетам - 131 744 тыс. обращений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что также получить консультацию можно непосредственно в Личном кабинете на сайте 104.ua. Этот сервис предоставляет возможность получить ответ на все вопросы. Таким образом операторы контакт-центра в прошлом году проконсультировали 30 тыс. потребителей природного газа Днепропетровской области.

"Для удобства и экономии времени для клиентов АО "Днепропетровскгаз" постоянно увеличивается количество способов и улучшается качество дистанционного общения с поставщиком газа. Поэтому, кроме контакт-центра, Личного кабинета на сайте 104.ua и мобильного приложения 104Mobile для Android, в 2019 году был разработан еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, получить консультацию в контакт-центре АО "Днепропетровскгаз" потребители могут ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 056 78 70 104, 067 00 90 104. Операторы работают без перерывов.

"Для того чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика, заплатить за газ или за доставку газа зарегистрируйте Личный кабинет на сайте 104.ua. Подробную инструкцию как зарегистрироваться в Личном кабинете, читайте на сайте 104.ua в разделе "Как зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

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