За рік контакт-центр "Дніпропетровськгазу" обробив 2 млн звернень

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Найчастіше клієнти консультуються по стану особового рахунку та поточній заборгованості за спожитий газ

За 2019 рік оператори Контакт-центру АТ "Дніпропетровськгаз" обробили 2,1 млн звернень споживачів газу області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Клієнти можуть отримати дистанційну відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за телефоном контакт-центру. Левова частка звернень до контакт-центру АТ "Дніпропетровськгаз" - понад 59% - про заборгованості. Більше 130 тис. разів споживачі зверталися в контакт-центр для консультації по паперових рахунках - 131 744 тис. звернень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що також отримати консультацію можна безпосередньо в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. Цей сервіс надає можливість отримати відповідь на всі питання. Таким чином оператори контакт-центру в минулому році проконсультували 30 тис. споживачів природного газу Дніпропетровської області.

"Для зручності та економії часу для клієнтів АТ "Дніпропетровськгаз" постійно збільшується кількість способів і поліпшується якість дистанційного спілкування з постачальником газу. Тому, крім контакт-центру, Особистого кабінету на сайті 104.ua і мобільного додатку 104Mobile для Android, в 2019 році був розроблений ще чат-бот 7104ua в месенджері Viber і мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, отримати консультацію у контакт-центрі АТ "Дніпропетровськгаз" споживачі можуть щодня з 8:00 до 20:00 за телефоном 056 78 70 104, 067 00 90 104. Оператори працюють без перерв.

"Для того, щоб самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу чи переплати, передати показання лічильника, заплатити за газ чи за доставку газу зареєструйте Особистий кабінет на сайті 104.ua. Детальну інструкцію як зареєструватися в Особистому кабінеті, читайте на сайті 104.ua в розділі "Як зареєструватися", - йдеться в повідомленні.