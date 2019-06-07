За год в Харьковской области ремонтируется более 200 учебных заведений, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба ОГА)

Светличная подчеркнула, что гуманитарная сфера является приоритетом для руководства области

В 2017 году в Харьковской области почти 200 объектов были отремонтированы капитально или частично, в 2018-м было восстановлено еще больше общеобразовательных и дошкольных учреждений. Об этом сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная во время рабочей поездки в Дергачевский район, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Как сообщается, Светличная осмотрела ход работ по ремонту и утеплению фасада гимназии "Жемчужина" в Солоницевке и заверила коллектив учреждения и родителей учеников, что будет держать процесс под контролем, чтобы все работы завершили уже к 1 сентября.

"Сегодня сфере образования уделяется внимание со стороны власти, учреждения в области приводятся в порядок. В 2017 году почти 200 объектов были отремонтированы капитально или частично, в 2018-м - еще больше общеобразовательных и дошкольных учреждений было восстановлено. В этом году продолжаем комплексную работу. Будем и в дальнейшем поддерживать ваше заведение. Увидели, над чем нужно работать дальше, поможем обновлять материально-техническую базу. Мы комплексно подходим к ремонту всех школ. Находим возможность выделять средства из областного бюджета и привлекаем местные средства, которые можно направить на работы, которые нужно выполнить быстро", - сказала председатель ХОГА, общаясь с коллективом лицея.

Также в рамках рабочей поездки в Дергачевский район руководитель области ознакомилась с ходом ремонтных работ в поликлинике поселка Солоницевка. В этом году в учреждении проводится капитальный ремонт части помещений второго и первого этажей и лестниц всех трех этажей. Средства на работы выделены из областного, районного и местного бюджетов.

"До 2016 года капитального ремонта здания поликлиники не проводили, для заведения не закупали современное оборудование. А это поликлиника, которая обслуживает около 20 тысяч человек в год, сюда идут пациенты не только из Солоницевки, но и с не менее 5-ти ближайших населенных пунктов. Поэтому мы, конечно, откликнулись на просьбу о ремонте. Сегодня в заведении обновлены рентген-кабинет и лаборатория, заменены все окна, практически завершены работы по установке входной группы. Будем двигаться дальше и создавать достойные условия как для врачей, так и для пациентов", - рассказала Светличная.

Председатель ХОГА подчеркнула, что гуманитарная сфера продолжает оставаться приоритетом для руководства области.

"Мы определили приоритет на ближайшие два года: это развитие медицины и образования в области. Люди должны иметь возможность лечиться и учиться в нормальных условиях. Мы должны создавать Европу у себя дома своими руками", - резюмировала Светличная.