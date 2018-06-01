За год на Донбассе в результате обстрелов погибли 3 ребенка, - ОБСЕ

Также ОБСЕ на Донбассе зафиксировала ранения более 80 детей за прошлый год

Международная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение прошлого года зафиксировала смерть трех детей и ранения более 80 детей. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 1 июня, сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня день защиты детей. Прошедшая неделя стала печальным напоминанием о том, что детей не обходят акты насилия. В прошлом году мы зафиксировали 87 погибших и 399 раненых среди гражданских. Смерть и ранения детей труднее всего принять. ОБСЕ подтвердила смерть троих детей и ранения более 80 детей в прошлом году", - отметил Хуг.

Также, по его словам, в этом году в Горловке двое ребят 10 и 11 лет попали в больницу с осколочными ранениями.

"На этой неделе мы получили больше сообщений о раненых детей. Мы имеем подтверждение о смерти 15-летней девочки, которая погибла от взрыва мины", - сказал он.

По его словам, за последнюю неделю на востоке Украины было зафиксировано более шести тысяч нарушений режима прекращения огня.

"В этом году 28 гражданских лиц погибли и 86 ранены", - добавил Хуг.

Напомним, 31 мая 2018 года в ОБСЕ сообщили, что на Донбассе вблизи Петровского на расстоянии менее 300 метров от участников патруля СММ ОБСЕ произошел взрыв.