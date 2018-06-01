За рік на Донбасі внаслідок обстрілів загинули 3 дитини, - ОБСЄ

Також ОБСЄ на Донбасі зафіксувала поранення понад 80 дітей за минулий рік

Міжнародна моніторингова місія ОБСЄ протягом минулого року зафіксувала смерть трьох дітей і поранення понад 80 дітей. Про це у ході брифінгу в п'ятницю, 1 червня, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні день захисту дітей. Минулий тиждень став сумним нагадуванням про те, що дітей не обходять акти насильства. Минулого року ми зафіксували 87 загиблих і 399 поранених серед цивільних. Смерть і поранення дітей найважче прийняти. ОБСЄ підтвердила смерть трьох дітей і поранення понад 80 дітей у минулому році", - зазначив Хуг.

Також, за його словами, у цьому році у Горлівці двоє хлопців 10 і 11 років потрапили до лікарні з осколковими пораненнями.

"Цього тижня ми отримали більше повідомлень про поранених дітей. Ми маємо підтвердження про смерть 15-річної дівчинки, яка загинула від вибуху міни", - сказав він.

За його словами, за останній тиждень на сході України було зафіксовано понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню.

"У цьому році 28 цивільних осіб загинули і 86 поранені", - додав Хуг.

Нагадаємо, 31 травня 2018 року в ОБСЄ повідомили що на Донбасі поблизу Петровського на відстані менше 300 метрів від патруля учасників СММ ОБСЄ стався вибух.