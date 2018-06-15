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Интервью

За год на Донбассе ранены 109 гражданских лиц, - ОБСЕ

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 13:17
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

По словам Хуга, необходимо срочное разведение сил и формирований

Александр Хуг заявил, что участники миссии ОБСЕ зафиксировали за год 109 раненых гражданских лиц. Об этом на брифинге "Оперативная информация по безопасности в Украине и деятельности СММ ОБСЕ" рассказал Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы продолжаем подтверждать случаи ранений гражданского населения. Мы зафиксировали, что ранения получили еще 9 гражданских человек. А в целом за год мы констатировали 109 раненых гражданских. Недавно среди раненых - 64-летний мужчина, а также 25-летняя жительница Макеевки", - сообщил он.

Он добавил, что необходимо срочное разведение сил и формирований.

"Без осуществления этих мер, достигнутая на прошлой неделе тишина, будет лишь временной", - добавил Хуг.

Напомним, по состоянию на 22 мая за год на Донбассе были убиты 34 гражданских.

С 2015 года зафиксировано 846 тыс. нарушений режима прекращения огня, - Хуг На Донбассе за сутки погибли 2 украинских военных, еще 6 ранены
Теги публикации: ОБСЕ, погибшие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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