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За рік на Донбасі поранені 109 цивільних осіб, - ОБСЄ

НовиниНадзвичайні події    15.06.2018 - 13:17
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

За словами Хуга, необхідно термінове розведення сил і формувань

Александр Хуг заявив, що учасники місії ОБСЄ зафіксували за рік 109 поранених цивільних осіб. Про це на брифінгу "Оперативна інформація щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ"  розказав Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, передає кореспондент РБК-Україна

"Ми продовжуємо підтверджувати випадки поранень цивільного населення. Ми зафіксували, що поранення отримали ще 9 цивільних осіб. А загалом за рік ми констатували 109 поранених цивільних. Нещодавно серед поранених - 64-річний чоловік, а також 25-річна жителька Макіївки", - повідомив він.

Він додав, що необхідно термінове розведення сил і формувань.

"Без здійснення цих мір, досягнена минулого тижня тиша, буде лише тимчасовою", - додав Хуг. 

Нагадаємо, станом на 22 травня за рік на Донбасі були вбиті 34 цивільні особи.

З 2015 року зафіксовано 846 тис. порушень режиму припинення вогню, - Хуг На Донбасі за добу загинули 2 українських військових, ще 6 поранено
Теги публікації: ОБСЄ, загиблі  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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