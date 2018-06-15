За рік на Донбасі поранені 109 цивільних осіб, - ОБСЄ

За словами Хуга, необхідно термінове розведення сил і формувань

Александр Хуг заявив, що учасники місії ОБСЄ зафіксували за рік 109 поранених цивільних осіб. Про це на брифінгу "Оперативна інформація щодо безпеки в Україні та діяльності СММ ОБСЄ" розказав Александр Хуг, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми продовжуємо підтверджувати випадки поранень цивільного населення. Ми зафіксували, що поранення отримали ще 9 цивільних осіб. А загалом за рік ми констатували 109 поранених цивільних. Нещодавно серед поранених - 64-річний чоловік, а також 25-річна жителька Макіївки", - повідомив він.

Він додав, що необхідно термінове розведення сил і формувань.

"Без здійснення цих мір, досягнена минулого тижня тиша, буде лише тимчасовою", - додав Хуг.

Нагадаємо, станом на 22 травня за рік на Донбасі були вбиті 34 цивільні особи.