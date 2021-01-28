За год аварийная служба "Харьковгоргаза" ликвидировала 10 тысяч утечек газа

В 2020 году бригады аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгоргаз" совершили более 13,5 тысяч выездов по заявкам потребителей. Основной причиной обращений были утечки газа на внутридомовых газовых сетях. Аварийные бригады обнаружили и ликвидировали почти 10 тысяч утечек природного газа в домах потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

Диспетчеры службы круглосуточно и без выходных принимают заявки от потребителей. В среднем за сутки на экстренный номер "104" поступало до 40 вызовов от жителей города. В пресс-службе отметили, что аварийно-диспетчерская служба на вызов, связанный с утечкой газа, реагирует оперативно.

"Скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы в экстренных ситуациях зависит от уровня их профессионального мастерства. Поэтому наши сотрудники постоянно совершенствуют свои профессиональные умения. Так, за прошлый год было проведено 38 тренировочных занятий на отработку профессиональных навыков", - отмечает начальник аварийно-диспетчерской службы Дмитрий Толпинский.

По словам пресс-службы, количество звонков в аварийную газовую службу увеличивается с наступлением холодов. Ведь в это время потребители начинают интенсивнее пользоваться газовыми приборами и пытаются сохранить тепло в помещении, при этом часто игнорируют элементарные правила безопасности.

АО "Харьковгоргаз" призывает харьковчан быть социально ответственными и соблюдать правила безопасности, пользуясь газовыми приборами. В частности:

проветривать помещение, где установлены газовые приборы

проверять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах

не оставлять без присмотра работающие газовые приборы

закрывать краны на газовых приборах и на газопроводе после пользования газом

не ремонтировать, не устанавливать и не переносить самостоятельно газовые приборы

"При обнаружении запаха газа в помещении необходимо прекратить работу газовых приборов, перекрыть газовый краны перед ними, открыть форточку для проветривания помещения и в любом случае не включать и не выключать электроприборы, а также немедленно вызвать аварийную службу по телефону "104", - говорится в сообщении.