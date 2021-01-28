За рік аварійна служба "Харківміськгазу" ліквідувала 10 тисяч витоків газу

В 2020 році бригади аварійно-диспетчерської служби АТ "Харківміськгаз" здійснили понад 13,5 тисяч виїздів за заявками споживачів. Основною причиною звернень були витоки газу на внутрішньобудинкових газових мережах. Аварійні бригади виявили і ліквідували майже 10 тисяч витоків природного газу в будинках споживачів.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

Диспетчери служби цілодобово і без вихідних приймають заявки від споживачів. В середньому за добу на екстрений номер "104" надходило до 40 дзвінків від жителів міста. У прес-службі зазначили, що аварійно-диспетчерська служба на виклик, пов'язаний з витоком газу, реагує оперативно.

"Швидкість та якість реагування фахівців аварійно-диспетчерської служби в екстрених ситуаціях залежить від рівня їх професійної майстерності. Тому наші працівники постійно вдосконалюють свої професійні вміння. Так, за минулий рік було проведено 38 тренувальних занять на відпрацювання професійних навичок", - зазначає начальник аварійно-диспетчерської служби Дмитро Толпинский.

За словами прес-служби, кількість дзвінків в аварійну газову службу збільшується з настанням холодів. Адже в цей час споживачі починають інтенсивніше користуватися газовими приладами і намагаються зберегти тепло в приміщенні, при цьому часто ігнорують елементарні правила безпеки.

АТ "Харківміськгаз" закликає харків'ян бути соціально відповідальними та дотримуватися правил безпеки, користуючись газовими приладами. Зокрема:

провітрювати приміщення, де встановлені газові прилади

перевіряти наявність тяги в димових і вентиляційних каналах

не залишати без нагляду працюючі газові прилади

закривати крани на газових приладах і на газопроводі після користування газом

не ремонтувати, не встановлювати і не самостійно переносити газові прилади

"При виявленні запаху газу в приміщенні необхідно припинити роботу газових приладів, перекрити газовий кран перед ними, відкрити кватирку для провітрювання приміщення і в будь-якому разі не вмикати і не вимикати електроприлади, а також негайно викликати аварійну службу за телефоном "104", - йдеться в повідомленні