Гнучкі смартфони, планшети та годинники. Samsung представила нову лінійку гаджетів

Компанія Samsung у середу, 26 липня, презентувала нову серію гаджетів, до якої входять два гнучкі смартфони, смартгодинники Galaxy Watch 6 і планшети Galaxy Tab S9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії .

"Samsung Electronics намагається відкрити більше можливостей для людей і планети, і важливою для цієї подорожі є створення орієнтованого на людину мобільного досвіду з більшою кількістю перероблених матеріалів без компромісів. Нові Galaxy Z Flip5 і Z Fold5 являють собою ще один крок у цьому прагненні до розробки технологій, які долають бар’єри, одночасно прагнучи мінімізувати вплив на навколишнє середовище", - йдеться в пресрелізі.

Зазначається, що Samsung не тільки додала більше типів перероблених матеріалів у нові гнучкі смартфони, які використовуються в кожному пристрої, але й більш ніж подвоїла кількість компонентів які містять мінімум 10% переробленого пластику або скла, або в середньому 22% переробленого скла.

Samsung Galaxy Z Flip5 пропонує найбільший зовнішній екран серії Galaxy Flip завдяки інноваційній технології Flex Window. Гнучкий дизайн ідеально пасує до будь-якого стилю життя і комфортно поміщається у вашій кишені.

Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 забезпечує високу продуктивність, а місткий акумулятор на 4400 мАг дозволяє вам користуватися пристроєм протягом тривалого часу без зарядки.

Samsung Galaxy Z Flip5 також не поступається у можливостях створювати крутий контент та оснащений потужною основною камерою 12 Мп і зручною фронтальною камерою 10 Мп.

Samsung Galaxy Z Fold5 вражає своїми технічними характеристиками та функціональними можливостями. Зовнішній дизайн пристрою вкотре переосмислили, зробивши його ще тоншим, легшим і більш портативним, що дає користувачам більше комфорту в користуванні. Оновлений шарнір Flex Hinge - справжнє технічне диво, адже може згинатися за бажанням користувача.

Також не можна не звернути увагу на оновлення, що стосуються фотоспроможності та точно зацікавлять поціновувачів якісних фото та відео. Fold5 оснащений інноваційною основною камерою - 50 Мп, 12 Мп, 12 Мп - і потужною фронтальною камерою 10 Мп + 4 Мп.

Серцем нової моделі є процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, який забезпечує відмінну продуктивність та підвищену автономну роботу завдяки місткому акумулятору на 4400 мА⋅год.

Також Samsung анонсувала нову серію планшетів Galaxy Tab S9.

Перше, що привертає увагу - стильний дизайн новинок. Вони оформлені вишуканими деталями та гладким матовим покриттям, що надає витонченого вигляду. Моделі доступні у двох кольорах - Graphite та Beige, натхненних природою.

Galaxy Tab S9 Series мають клас захисту IP68, що забезпечує можливість занурення у прісну воду на глибину до 1,5 м на 30 хвилин.

Завдяки трьом розмірам екранів - 14,6″, 12,4″ та 11″ - ви можете обрати варіант, який буде відповідати саме вашим потребам.

Однією з найочікуваніших новинок від Samsung є серія смартгодинників Galaxy Watch6, яка поєднує в собі високу продуктивність і елегантний дизайн.

Нові Galaxy Watch6 Classic оснащені корпусом, що обертається. Екран Super AMOLED діаметром 1,47 дюйма з роздільною здатністю 470 x 470 пікселів гарантує яскраве та чітке відображення інформації. Окрім того, екрани оснащені двома бічними кнопками для зручної навігації.

Завдяки чипсету Exynos W980 Galaxy Watch6 працюватиме на 10% швидше за своїх попередників.

Вбудовані датчики надають широкі можливості для відстеження здоров’я та занять спортом, а саме: вимірювання пульсу, сну, температури, а також наявність GPS, NFC і барометра.

Щодо акумулятора, годинники мають батарею місткістю 425 мА⋅год, яка має вражаючі показники автономності.