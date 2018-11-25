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В ГПСУ сообщили, что гражданин Армении пытался въехать в оккупированный Крым по поддельному спецразрешению

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 01:04
В ГПСУ сообщили, что гражданин Армении пытался въехать в оккупированный Крым по поддельному спецразрешению
Фото: ГПСУ (из открытых источников)

Иностранец пытался проехать через админграницу по поддельному спецразрешению

Гражданин Армении, который направлялся из Херсона на территорию аннексированного Крыма, пытался проехать по поддельному спецразрешению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГПСУ.

Как отмечается, в документе содержались ошибки, отсутствовал штрих-код выдачи бланка уполномоченным органом, а также отсутствовала необходимая печать. Во время проверки документов сотрудники Госпогранслужбы установили, что специальное разрешение для выезда на временно оккупированную территорию у иностранца поддельное.

Так, о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 358 УК пограничники уведомили сотрудников Национальной полиции и передали гражданина Армении в руки правоохранителей.

Сообщается, что в этом году это первый случай попытки использования иностранцами поддельных спецразрешения для пересечения админграницы с ТОТ АР Крым.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную территорию Крыма.

В МИД напомнили, что свидетельством непризнания "присоединения" к России украинского полуострова есть ряд соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций.

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