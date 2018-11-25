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В ДПСУ повідомили, що громадянин Вірменії намагався в'їхати в окупований Крим за підробленим спецдозволом

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 01:04
В ДПСУ повідомили, що громадянин Вірменії намагався в'їхати в окупований Крим за підробленим спецдозволом
Фото: ДПСУ (з відкритих джерел)

Іноземець намагався проїхати через адмінмежу по підробленому спецдозволу

Громадянин Вірменії, який направлявся з Херсона на територію анексованого Криму, намагався проїхати за за підробленим спецдозволом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПСУ.

Як зазначається, у документі містилися помилки, був відсутній штрих-код видачі бланку уповноваженим органом, а також відсутня необхідна печатка. Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби встановили, що спеціальний дозвіл для виїзду на тимчасово окуповану територію у іноземця підроблений.

Так, про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 ККУ прикордонники повідомили співробітників Національної поліції та передали громадянина Вірменії в руки правоохоронців.

Повідомляється,  що цього року це перший випадок спроби використання іноземцями підробленого спецдозволу для перетину адмінмежі з ТОТ АР Крим.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ (МЗС) України направило ноту протесту Російській Федерації у зв’язку з візитом президента РФ Володимира Путіна на тимчасово окуповану територію Криму.

У МЗС нагадали, що свідчення невизнання "приєднання" до Росії українського півострова є низка відповідних резолюцій ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних організацій.

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