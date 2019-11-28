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ГНС заявила об уменьшении количества проверок налогоплательщиков

Новости » Политика     28.11.2019 - 11:12
ГНС заявила об уменьшении количества проверок налогоплательщиков
Фото: Сергей Верланов (из открытых источников)

Налоговая за 3 месяца провела лишь 2,7 тысяч внеплановых проверок

Государственная налоговая служба (ГНС) за август-октябрь 2019 года провела лишь 2,7 тысяч внеплановых проверок, тогда как за аналогичный период прошлого года - 3,8 тысяч. Об этом говорится в сообщении Налоговой на Facebook.

Также за этот же период Налоговая осуществила 1,1 тысяч плановых проверок, что на 200 меньше, чем в августе-октябре 2018 года.

ГНС заявила об уменьшении количества проверок налогоплательщиков

"Количество внеплановых проверок за период работы ГНС, август-октябрь этого года до августа-октября прошлого года, сократилось на треть. Доначисления по результатам проверок выросли почти вдвое", - прокомментировал результаты аудитов председатель ГНС Сергей Верланов.

По его словам, сухая статистика свидетельствует, что курс на сокращение проверок и уменьшение давления на бизнес, избранный обновленной ГНС, уже дает результат.

"Мы усилили аналитическую работу, усовершенствовали систему отбора налогоплательщиков для проверок. То есть с проверкой приходим лишь тогда, когда есть все основания считать, что предприятие пытается уклониться от уплаты налогов", - подчеркнул Верланов.

Согласно данным ГНС, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.

Напомним, в "Киевстаре" заметили позитивные изменения в подходе к налоговым проверкам.

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Новости Украины Сергей ВерлановГосударственная налоговая администрация УкраиныНалогиГНС
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