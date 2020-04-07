ГНС: поступления от акцизного налога со спирта выросли почти в 8 раз

В марте Государственная налоговая служба обеспечила поступления с акцизного налога в бюджет на общую сумму 5 млрд 889,2 млн грн, в том числе 5 млрд 583,7 млн грн по подакцизной продукции, производимой на территории Украины, и 305,5 млн грн - с импортируемой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

Таким образом, выполнение индикативных показателей, установленных росписью Министерства финансов Украины, составили 101,3 % и 106,7 % соответственно.

"Усиление контроля за рынком подакцизных товаров приносит результат. Совместные мероприятия налоговиков и правоохранительных органов уже привели к значительному увеличению поступлений от акцизного налога. И мы на этом не останавливаемся. Ведь в условиях кризиса важна каждая гривна, которая может стать поддержкой для бизнеса и населения в это непростое время", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе отметили, что акцизный налог в Украине имеет значительный удельный вес в формировании госбюджета.

"На 78,7 % этот показатель формирует табачная отрасль. В марте текущего года производителями табачной продукции обеспечено 4392,7 млн грн поступлений от акцизного налога, что на 1308,4 млн грн больше, чем в марте 2019 года. Темп роста составил 142,4 %. Такой показатель стал возможным благодаря комплексным мерам для борьбы с изготовлением и выявлением нелегальной продукции на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в налоговой, поступления с акцизного налога от реализации ликеро-водочной продукции в марте составил 595,6 млн грн, что на 131,2 % больше, чем в марте 2019 года. Относительно акцизного налога со спирта, то поступления относительно прошлого года выросли почти в 8 раз и составили 61,4 млн гривен.

"Государственная налоговая служба выражает благодарность всем производителям подакцизной продукции, которые работают легально и обеспечивают страну бюджетными поступлениями", - подчеркнули в ГНС.

Напомним, ранее сообщалось, что за первый квартал 2020 года налоговая вывела из тени 7,6 млрд грн НДС.