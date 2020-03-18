В ГНС подготовили видеоуроки о том, как пользоваться Е-сервисами

В связи с карантином, вызванного распространением коронавируcа в Украине, Государственная налоговая служба Украины подготовила серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГНС в Facebook.

Так, первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

В налоговой также напомнили, что дедлайн подачи - 1 июля 2020 года.

"Декларацию можно подать через электронный кабинет с помощью электронной подписи. Получить его можно онлайн через Приват24. Тем, кто не являются клиентами Приватбанка, придется воспользоваться услугами любого другого аккредитованного центра сертификации ключей. Для оформления нужно прийти с паспортом гражданина Украины и справке о присвоении идентификационного номера", - говорится в сообщении.

В налоговой призывают плательщиков пользоваться электронными сервисами и максимально перейти на безналичный расчет, чтобы обезопасить себя.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины усилила меры безопасности по противодействию угрозе распространения коронавируса. В связи с этим, ГНС уже разослали территориальным органам письма с перечнем неотложных мер, роз'яснювальні постеры и видео.

Ранее глава ГНС Сергей Верланов сообщил, что в феврале поступления в сводный бюджет Украины, за которые отвечает ГНС, выросли до 62,6 млрд гривен. Это на 10,5 млрд грн, или 20,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.