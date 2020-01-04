В ГНС оценили эффективность системы мониторинга рисков при регистрации накладных

Система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных-расчетов корректировки (НН/РК) обеспечивает неуклонительное выполнение всеми без исключения плательщиками конституционной обязанности по уплате налогов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

"Это - сдерживающий фактор для недобросовестных плательщиков, которые незаконным способом с помощью фиктивных хозяйственных операций получают налоговые выгоды", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что по результатам работы системы с 23 марта 2018 года по 31 декабря 2019 было остановлено регистрацию 354065 НН/РК. Таким образом, за этот период налоговая предотвратила регистрации безосновательного налогового кредита на сумму 8,4 млрд грн.

"Все это - плательщики, которые даже не пожелали подтвердить реальность хозяйственных операций (не имея вообще первичных документов или понимая, что комиссии органов ГНС сразу предоставят надлежащую правовую оценку представленным документам). Именно такие компании больше заинтересованы в срыве работы этого действенного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками“, - говорится в сообщении.

В ГНС также подчеркнули, что с помощью системы мониторинга налоговых рисков при регистрации Н/РК налоговая защищает экономические интересы государства и добросовестных налогоплательщиков от минимизационных схем и злоупотреблений.

Ранее в налоговой сообщали, что по итогам 2019 Государственная налоговая служба впервые с начала 2011 года выполнила свою часть поступлений в бюджет.