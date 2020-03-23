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ДПС: ФОПам не потрібно подавати заяв, щоб звільнитися від сплати ЄСВ у період карантину

Новини » Фінанси     23.03.2020 - 14:53
ДПС: ФОПам не потрібно подавати заяв, щоб звільнитися від сплати ЄСВ у період карантину
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Також відмінено штрафи за нереєстрацію податкових та акцизних накладних під час карантину

Фізичним особам-підприємцям не потрібно подавати жодних заяв, щоб звільнитися від обов’язку сплати ЄСВ у період карантину, якщо ж платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування вже здійснив оплату за березень та квітень поточного року до набрання чинності закону №533 про підтримку бізнесу на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу - суми зараховуватимуться податковими органами у рахунок майбутніх платежів. Про це йдеться в інформаційному листі ДПС, передає РБК-Україна.

Як зазначають у Державній податковій службі, додаткових заяв від платників єдиного внеску не вимагається, крім випадків самостійного визначення таким платником бази нарахування єдиного внеску за звітний період у звіті.

Також у податковій наголосили, що протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року не будуть застосовуватися санкції за порушення, пов'язані з електронним адмініструванням ПДВ та акцизного податку, а саме за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, а також за нереєстрацію (несвоєчасну реєстрацію) акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

З повною версією інформаційного листа можна ознайомитися на сайті ДПС.

Як писало РБК-Україна, раніше голова ДПС Сергій Верланов роз’яснив, які зміни чекають на бізнес на час карантину.

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