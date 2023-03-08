Гнати ворога до кордону, або й далі. Сирський у Telegram показав відео з Бахмуту з настановою

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський запустив офіційний канал в Telegram. У першій публікації Сирський показав відео з Бахмуту з настановою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Сирського.
"Цугцванг у шахах - ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Робимо все, щоб ворог опинився в такій ситуації на цій війні. Сили оборони працюють. Пишаємось кожним воїном та командиром", - написав Сирський.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ також заявив, що всіх ворогів знищимо, перемогу здобудемо.
"Більше немає точки, яка більш гаряча, ніж Бахмут... Я думаю, всі зацікавлені в тому, щоб розбити ворога, йти в наступ, йому ще й копняка дати до наших кордонів, а можливо й далі", - наголосив Сирський.
Раніше в мережі почали з'являтися фейки про нібито виведення українських військових із Бахмута. Пізніше у ЗСУ спростували такі вкиди російської пропаганди.
При цьому командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав місто 5 березня. За його словами, зараз бої за місто досягли найвищого рівня напруги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача українське військове командування висловилося за продовження оборонної операції в Бахмуті.