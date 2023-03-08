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Гнати ворога до кордону, або й далі. Сирський у Telegram показав відео з Бахмуту з настановою

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський запустив офіційний канал в Telegram. У першій публікації Сирський показав відео з Бахмуту з настановою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Сирського.

"Цугцванг у шахах - ситуація, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його становища. Робимо все, щоб ворог опинився в такій ситуації на цій війні. Сили оборони працюють. Пишаємось кожним воїном та командиром", - написав Сирський.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ також заявив, що всіх ворогів знищимо, перемогу здобудемо.

"Більше немає точки, яка більш гаряча, ніж Бахмут... Я думаю, всі зацікавлені в тому, щоб розбити ворога, йти в наступ, йому ще й копняка дати до наших кордонів, а можливо й далі", - наголосив Сирський.

Раніше в мережі почали з'являтися фейки про нібито виведення українських військових із Бахмута. Пізніше у ЗСУ спростували такі вкиди російської пропаганди.

При цьому командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав місто 5 березня. За його словами, зараз бої за місто досягли найвищого рівня напруги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача українське військове командування висловилося за продовження оборонної операції в Бахмуті.

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