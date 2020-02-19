Гнатенко: люди готовы перекрывать дороги по всей стране из-за земреформы

Фото: Валерий Гнатенко (

"Оппозиционная платформа - За життя" подала более 3 тысяч поправок к законопроекту

Многие украинцы готовы перекрывать дороги по всей стране, чтобы не допустить принятие властью законопроекта о рынке земли. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Валерий Гнатенко в прямом эфире телеканала Newsone, комментируя рассмотрение законопроекта об открытии рынка земли.

"Народ Украины дал нам приказ бороться с продажей земли, и мы его выполняем. Уверен, что ко дню принятия законопроекта об открытии рынка земли украинцы соберутся возле Верховной Рады, на других площадях, в других городах. Мы регулярно слышим о том, что люди готовятся перекрывать дороги, протестуя против продажи земли. Уверен, что массовость таких акций будет только расти", - отметил народный депутат.

Гнатенко напомнил, "Оппозиционная платформа - За життя" подала более 3 тысяч поправок к законопроекту.

"Пока по законопроекту об открытии рынка земли рассмотрено всего около 10% поправок из более чем 3 тысяч. И только одна из них была принята Радой. Конечно, этот процесс затягивается. Наша фракция "Оппозиционная платформа - За життя" выступает против этого закона. Но если мы не можем его заблокировать полностью, то будем делать все, чтобы его рассмотрение, по крайней мере, шло в рамках регламента. Мы будем отстаивать каждую правку, ведь этот законопроект принципиальный для всех украинцев", - добавил парламентарий.

По его словам, все социологические исследования показывают, что большинство украинцев выступает против продажи земли.

"Из-за "турборежима" Рада принимает законы с правовыми ошибками. И эти ошибки могут стать фатальными для нашей страны. Сегодня многие страны мира ждут принятия этого закона, чтобы скупить украинскую землю. Там уже создали фонды с этой целью. Учитывая ситуацию с дефицитом продовольствия по всему миру, мы получим следующее: иностранцы будут у нас выращивать продукты для жителей своих стран. Наверняка для поднятия урожайности иностранные компании повысят процент использования ГМО, чем уничтожат нашу землю", – резюмировал Валерий Гнатенко.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины по состоянию на среду, 19 февраля, рассмотрела 649 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Всего в документе 4018 правок. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.